Trafikte Tehlikeli Hareketler Yapan Çift

TRAFFİKTE TEHLİKELİ HAREKETLER YAPILDI

Trafikte sağduyusunu kaybeden bir motosikletli çift, uyarılara rağmen tehlikeli hareketlerine devam etti. İstanbul’da yaşanan olay, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Görüntülerde, motosikletli çiftin dikkatsizce manevralar yaptığı anlar açıkça görülebiliyor.

UYARIYA KULAK ASMADILAR

Başka bir motosiklet sürücüsü, “Dikkatli olun” diyerek çifti uyardı. Ancak bu uyarılar çiftin dikkatsizliğine engel olamadı. Bir süre sonra, motosikletli çift kazaya karıştı ve bu kazanın görüntüleri kameralarca kaydedildi. O anlar, tehlikeli sürüşlerin sonuçlarını gözler önüne serdi.