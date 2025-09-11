Haberler

Trafikte Tehlikeli Hareketler Yapan Çift

TRAFFİKTE TEHLİKELİ HAREKETLER YAPILDI

Trafikte sağduyusunu kaybeden bir motosikletli çift, uyarılara rağmen tehlikeli hareketlerine devam etti. İstanbul’da yaşanan olay, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Görüntülerde, motosikletli çiftin dikkatsizce manevralar yaptığı anlar açıkça görülebiliyor.

UYARIYA KULAK ASMADILAR

Başka bir motosiklet sürücüsü, “Dikkatli olun” diyerek çifti uyardı. Ancak bu uyarılar çiftin dikkatsizliğine engel olamadı. Bir süre sonra, motosikletli çift kazaya karıştı ve bu kazanın görüntüleri kameralarca kaydedildi. O anlar, tehlikeli sürüşlerin sonuçlarını gözler önüne serdi.

Kozan’da Trafik Polisi Ağır Yaralandı

Kozan'da ihbar için yola çıkan trafik polisi, otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen polis için ilçe emniyet müdürü destek oldu.
Ağrı Patnos’ta Kaza Oldu, Yaralı

Patnos'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

