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Trafikte Tır Şoförüne Sandalyeyle Saldırı

OLAYIN YERİ VE NEDENİ

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, yol verme konusunda yaşanan bir tartışma sonucunda gergin anlar yaşandı. Bahçeşehir-Altınşehir yol ayrımında meydana gelen olayda, bir kişi tır şoförünün yolunu kesti. Ardından tırın aynasını kıran bu kişi, bir de sandalyeyle tır şoförüne saldırmaya çalıştı. Yaşanan anlar, cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

OLAY ANINDAKİ TARTIŞMA VE SALDIRI

İddiaya göre, trafikte seyreden tır şoförü ile 34 FMA 876 plakalı araçtaki grup arasında yol verme konusunda bir tartışma ortaya çıktı. Tırın önünü kesen otomobilden inen iki şahıs, tır şoförüne yaklaşarak saldırıda bulunmaya çalıştı. Sinirlenen bir kişi tır şoförüne saldırmak isterken, diğer kişi tırın camına vurdu. Ardından kapıyı açmaya çalıştı.

TEHLİKELİ SALDIRI VE GİZLENEN ANLAR

Saldırgan, daha sonra tırın yan aynasını kırdı ve otomobilden aldığı katlanır sandalyeyle tırın ön camına vurarak şoföre saldırmayı denedi. Olayın ardından araçtaki kişiler, hızlı bir şekilde olay yerinden ayrıldı. Tüm bu saldırı anları, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

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