Trafikte Yavaş, Çalışmalara Dikkat Edin

TRAFFİK DÜZENİ İÇİN UYARILAR

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları isteniyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 86-91. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, Edirne istikametine yönlendirilerek iki yönlü şekilde sağlanıyor.

OTOBANLARDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 0-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir yönünde bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım diğer yön üzerinden iki yönlü devam ediyor. TAG Otoyolu’nda ise Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının giderilmesine yönelik üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Adana istikametinde iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

HIZ KONTROLÜ VE TRAFİK KAPANMALARI

Elmalı-Finike yolunun 0-1. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla bu kesim 10.00-17.00 saatleri arasında ara ara trafiğe kapatılacak. Kırıkkale-Konya yolunun Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı 28-33. kilometrelerinde ise toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Konya yönü trafiğe kapatılmakta, diğer yön üzerinden iki yönlü ve kontrollü geçişlere izin veriliyor.

İL YOLLARINDAKİ DURUM

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü devam ediyor. Malatya-Gölbaşı devlet yolunun 16-19. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde ise fiber optik altyapı çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Son olarak Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşıma kontrollü bir şekilde devam ediliyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları ise bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ulaşım sağlamaktadır.