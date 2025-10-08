Trafikte Yeni İşaretleme Sistemi Dönüşümü Başlıyor

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemine yönelik yeni bir dönüşüm sürecinin yürütüldüğünü duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile 81 ilin valisiyle gerçekleştirdikleri “Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı” konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına değindi. Yerlikaya, düzenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla 16 Ağustos 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeni bir sürecin başladığını hatırlattı. Bu genelge çerçevesinde karayollarındaki hız sınırlarından, anayol levhalarına, yaya geçitlerinden meskun mahal levhalarına kadar tüm işaretlemelerin yeniden gözden geçirildiğini ifade etti.

KOMİSYONLAR KURULACAK

Yerlikaya, 6 Ekim’de İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandığını hatırlatarak, “Protokol kapsamında artık her ilimizde valilerimizin başkanlığında, Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirilmesi Komisyonları kurulacak” dedi. Vali yardımcılarının koordinasyonunda, belediye, emniyet, jandarma, karayolları ve il özel idaresi personelinden oluşan çalışma gruplarının sahada görev alacağını belirten Yerlikaya, trafik güvenliğinin insan hayatının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. “Her bir vatandaşımızın evine, sevdiklerine güvenle dönebilmesi için, trafikte sade, anlaşılır ve etkin bir işaretleme sistemi hedefiyle yeni bir dönüşüm sürecini yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

TRAFCİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ADIMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile 81 ilin valileriyle yeni trafik düzenlemesi konulu kapsamlı bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Uraloğlu, toplantıda trafik güvenliğini artıracak, ulaşımda düzeni ve etkinliği güçlendirecek adımları değerlendirdiklerini belirtti. “Yollarımızda güveni tesis etmek, ulaşımda sürdürülebilirliği sağlamak ve insan odaklı bir trafik kültürünü yaygınlaştırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.