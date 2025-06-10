Trafikte Yenilik: Yeşil Fren Lambası Geliyor!

YEŞİL FREN LAMBASI: YENİ BİR ÇÖZÜM DOĞUYOR

Dünya genelinde hayat kayıplarının önemli bir nedeni olarak trafik kazaları, yeni bir araştırmayla umut veriyor. Graz Teknoloji Üniversitesi’nin yaptığı çalışma, araçların ön tarafına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının, özellikle kavşaklarda kaza riskini ciddi şekilde azalttığını gösteriyor. Peki, bu yenilik tüm araçlarda zorunlu olacak mı? İşte bu yeni gelişmenin detayları.

TRAFİK GÜVENLİĞİNDE DEVİM YARATACAK BİR YAKLAŞIM

Geleneksel fren lambaları yalnızca araçların arka kısmında bulunuyor ve diğer sürücüleri fren yapıldığına dair uyarıyor. Ancak TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, araçların ön bölümüne eklenmesi planlanan yeşil fren lambalarının trafik güvenliğini büyük ölçüde artırabileceğini belirtiyor. Özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafiğin bulunduğu durumlarda, sürücüler karşıdan gelen aracın durma durumunu net bir şekilde anlayamamaktadır. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını açık bir şekilde ileterek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. Analiz edilen 200’den fazla kazada, bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı ve ani manevraların güvenli hale geldiği ortaya çıktı.

YEŞİL RENGİN SEÇİMİ VE PSİKOLOJİK ETKİSİ

Araştırmacılar farklı renk alternatiflerini denemiş olsalar da, yeşil renk üzerinde birleştiler. Başlangıçta kırmızı düşünüldüyse de, testlerde yeşilin daha doğal ve kolay algılandığı sonucuna ulaşıldı. Trafik psikolojisinde “devam” anlamına gelen yeşil, bu sistemde “araç durdu, tekrar hareket edecek” mesajını vermektedir. Böylece sürücüler arasında kafa karışıklığını önlüyor. Sözcü’nün aktardığına göre, yeşil ışık, sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim kurarak ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

ZORUNLU HALE GELECEK Mİ?

Henüz test aşamasında olan yeşil fren lambası sisteminin, trafik akışına olan etkisi değerlendiriliyor. Ancak otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi lider markalar, bu yeniliğe büyük ilgi gösteriyor. Mynet’in haberine göre, sistemin yakın gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart bir özellik haline gelmesi bekleniyor. Uzun vadede ise hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak benimsemesi muhtemel. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çalışmalarına başladı. Henüz resmi bir zorunluluk kararı alınmamış olsa da, 2027 yılından itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği düşünülüyor.