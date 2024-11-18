Trafikte Yetkisiz Çakar Cezası 192 Bin Lira

MECLİS’TE CAYDIRICI CEZALAR GETİRİLECEK

Meclis’te iç güvenlik alanında yapılacak düzenlemelere ilişkin kanun teklifi ve bütçe çalışmaları yeni haftada devam ediyor. Meclis Genel Kurulu’nda gündeme gelecek olan teklif, trafikte yetkisiz çakar kullanımına yönelik caydırıcı önlemler içerecek. Çakarlı araç kullanımına getirilecek yeni ceza ile birlikte, eğer aynı suçtan tekrar yakalanma durumu yaşanırsa ceza artırılacak.

CEZALARDA YÜKSEK ARTIRIM

Düzenleme kapsamında, çakarlı araç kullanmanın cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltiliyor. Bu suçu tekrar işleyenlerin cezası ise 192 bin lirayı bulacak. Ayrıca, ateşli silaha dönüştürülmüş kurusıkı silahları taşıyan veya bu silahları bulunduran kişiler 4 yıl hapis cezası ile karşılaşabilecek. Silah parçalarının sayısı ve niteliğine göre cezanın 8 yıla kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Yasadışı yollarla silah parçalarını ülkeye sokan veya satan kişiler için ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Bu hafta, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları’nın bütçeleri ele alınacak. Bakanlar, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılı bütçelerini sunarak, milletvekillerinin sorularına yanıt verecek.