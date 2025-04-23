Trafikteki Traktör Sayısı Artıyor

TRAFFİK KAYITLI TRAKTÖR SAYISINDA ARTIŞ

Bu yılın ilk üç ayında, trafiğe kayıtlı traktör sayısı 2 milyon 265 bin 267’den 12 bin 359 artışla 2 milyon 277 bin 626’ya yükseldi. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünün Mart 2025’e ait verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 195 bin 682 olarak belirlendi. Bu taşıtların dağılımında, yüzde 48,5’ini otomobiller, yüzde 36,1’ini motosikletler, yüzde 9,7’sini kamyonetler, yüzde 2,5’ini traktörler, yüzde 1,9’unu kamyonlar, yüzde 0,8’ini minibüsler, yüzde 0,4’ünü otobüsler ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Geçen ay trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı, şubat ayına göre yüzde 8,7 oranında artış gösterirken, motosikletlerde bu artış yüzde 58,2 oldu. Ancak, geçen yılın aynı ayında trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı, martta yüzde 43,1, motosiklet sayısı ise yüzde 31,4 azaldı.

EN FAZLA TRAKTÖR MANİSA’DA

Türkiye’de en fazla traktör Manisa’da bulunuyor ve bu şehirde trafiğe kayıtlı traktör sayısı yalnızca 850 adet artarak 109 bin 905’e ulaştı. İkinci sırada yer alan Konya’da ise traktör sayısı 382 adet artış gösterdi ve burada kayıtlı traktör sayısı 104 bin 338’e yükseldi. İzmir’de trafiğe kayıtlı traktör sayısı 905 adet artışla 85 bin 409’a çıktı. Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu Bursa’da 508 adet artışla traktör sayısı 79 bin 411’e ulaştı. Adana’da ise yalnızca 120 adetlik bir artış yaşandı ve tarım kenti Adana’da trafiğe kayıtlı traktör sayısı 62 bin 933’e çıktı.