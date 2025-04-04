Trairi’de Cenaze Törenine Saldırı Yaşandı. Çete Üyeleri Tabutu Ateşe Verdi. Polis Dört Şüpheliyi Yakaladı

KUZEY BREZİLYA’DA ÇETE CENAZESİNE ŞOK SALDIRI

Kuzey Brezilya’nın Trairi kentinde Salı günü yaşanan şiddet olayı bölgedeki çete çatışmalarını yeniden gündeme getirdi. Bir çete üyesinin cenaze töreni, rakip çete mensuplarının saldırısına uğradı. Polis kaynakları, ölen kişinin bir gün önce polisle çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybettiğini doğruladı. Çatışma, ölen kişi ve yaklaşık 10 çete üyesinin rakip gruba pusu kurmaya hazırlandığı sırada polisin müdahalesiyle patlak vermişti. Çatışmada üç çete üyesi daha öldürülmüştü.

CENAZE TABUTU ATEŞE VERİLDİ

Cenaze törenine düzenlenen saldırıda dört kişi, törene katılanları tehdit ettikten sonra tabutu ateşe verdi. Yangın sırasında saldırganlardan biri yüzünden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, 18 yaşındaki bu şüpheliyi ve diğer üç zanlıyı aynı gün içinde gözaltına aldı. Güvenlik yetkilileri, “Bölgede çete şiddeti giderek artıyor. Bu tür olaylar toplumda büyük korku yaratıyor” açıklamasını yaptı.

ŞÜPHELİLERE AĞIR SUÇLAMALAR

Şu ana kadar sadece 18 yaşındaki genç, “ölü bedene saygısızlık”, “kundakçılık”, “organize suça karışma” ve “çocukları suça teşvik” suçlamalarıyla resmen suçlandı. Diğer şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor. Bölgede son aylarda artan çete savaşları, yerel halk arasında büyük endişeye yol açıyor. Yetkililer, güvenliği sağlamak için ek önlemler alındığını belirtti.