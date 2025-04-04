Trairi’de Çete Saldırısı Yaşandı. Cenaze Töreni Kundaklandı. Polis Dört Şüpheliyi Yakaladı

KUZEY BREZİLYA’DA ÇETE CENAZESİNE ŞOK SALDIRI

Kuzey Brezilya’nın Trairi kentinde Salı günü yaşanan olay, bölgedeki çete şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bir çete üyesinin cenaze töreni, rakip çete mensuplarının saldırısına uğradı. Yerel polis kaynakları, ölen kişinin bir gün önce polisle çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybettiğini doğruladı. Çatışma, ölen kişi ve yaklaşık 10 çete üyesinin rakip gruba pusu kurmaya hazırlandığı sırada patlak vermişti. Çatışmada toplam üç çete üyesi öldü.

CENAZE TABUTU ATEŞE VERİLDİ

Cenaze törenine düzenlenen saldırıda dört kişi, törene katılanları tehdit ettikten sonra tabutu ateşe verdi. Yangın sırasında saldırganlardan biri yüzünden yaralandı ve acilen hastaneye kaldırıldı. Polis operasyonuyla aynı gün içinde 18 yaşındaki şüpheli ve diğer üç zanlı yakalandı. Güvenlik güçleri sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bölgede çete şiddeti giderek artıyor. Bu tür olaylar toplumda büyük korku yaratıyor” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şu ana kadar sadece 18 yaşındaki genç hakkında “ölü bedene saygısızlık”, “kundakçılık”, “organize suça karışma” ve “çocukları suça teşvik” suçlamalarıyla resmi işlem yapıldı. Diğer şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor. Bölgede son aylarda çete savaşları nedeniyle artan şiddet olayları, yerel halkın güvenlik endişelerini artırıyor. Yetkililer, bölgedeki güvenliği sağlamak için ek önlemler aldıklarını açıkladı.