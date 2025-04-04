Trairi’de Çete Saldırısı Yaşandı. Tabut Ateşe Verildi. Polis Dört Şüpheliyi Yakaladı

KUZEY BREZİLYA’DA ÇETE CENAZESİNE SALDIRI

Kuzey Brezilya’nın Trairi kentinde yaşanan şiddet olayı bölgedeki çete savaşlarının boyutunu gözler önüne serdi. Geçtiğimiz Salı günü bir çete üyesinin cenaze töreni, rakip çete mensuplarının saldırısına uğradı. Polis kaynakları, ölen kişinin bir gün önce polisle çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybettiğini doğruladı.

CENAZE TÖRENİNDE KUNDAKLAMA

Olaylar, ölen kişi ve yaklaşık 10 çete üyesinin rakip gruba pusu kurmaya hazırlanırken polis tarafından fark edilmesiyle başladı. Çıkan çatışmada üç çete üyesi öldü. Cenaze törenini basan dört saldırgan, törene katılanları tehdit ettikten sonra tabutu ateşe verdi. Yangın sırasında saldırganlardan biri yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis, 18 yaşındaki bir şüpheliyle birlikte toplam dört zanlıyı aynı gün içinde gözaltına aldı. Güvenlik güçleri sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bölgede çete şiddeti giderek artıyor. Bu tür olaylar toplumda büyük korku yaratıyor” ifadelerini kullandı. Şu ana kadar sadece 18 yaşındaki genç, “ölü bedene saygısızlık”, “kundakçılık”, “organize suça karışma” ve “çocukları suça teşvik” suçlamalarıyla resmen suçlandı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Diğer şüphelilerle ilgili soruşturma devam ederken, bölgede son aylarda artan çete savaşları yerel halkı endişelendiriyor. Yetkililer, Trairi kentinde güvenliği sağlamak için ek tedbirler alındığını duyurdu. Brezilya’nın kuzey bölgelerinde özellikle çete çatışmaları nedeniyle yaşanan şiddet olayları, ülke gündeminde önemli yer tutuyor.