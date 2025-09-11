Trajik Olay, Hindistan’da Genci Kayıp Etti

HİNDİSTAN’DA TRAJİK OLAY

Hindistan’da gerçekleşen acı bir durum, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Arkadaşlarıyla girdiği bir iddia sonucu, 200 lira karşılığında nehre atlayan genç, 8 gündür kayıplar arasında. Arama kurtarma aktiviteleri aralıksız devam ederken, gencin son görüntüleri izleyenlerin yüreğini burktu. Olay, Hindistan’ın kuzey bölgesinde meydana geldi.

ARKADAŞLARLA YAPILAN İDDİA

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, genç adam, arkadaşlarıyla yapılan cesaret tartışmasının ardından, 200 lira karşılığında kendisini nehre atmaya karar verdi. Olayın şok edici anları çevredeki insanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, gencin suya atladıktan sonra bir süre kulaç atarak yüzmeye çalıştığı, fakat güçlü akıntıya kapılıp hızla sürüklendiği gözlemleniyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Akabinde, bölgeye polis ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Dalgıçlar ve kurtarma ekipleri, günlerdir nehir boyunca arama yapmalarına rağmen henüz gence dair bir iz bulmuş değiller. Çalışmalar sekizinci gününe ulaşırken, gencin ailesi büyük bir endişeyle bekleyişini sürdürüyor.