Traktör Altında Kalan Kadın Öldü

TRAKTÖR KAZASI SONUCU YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Burdur’un Yeşilova ilçesinde, yem indirirken freni boşalan traktörün geri kayması sonucunda, altta kalan yaşlı kadın yaşamını yitirdi. Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeşilova ilçesinin Alanköy köyünde meydana geldi. Olayla ilgili bilgiler, Alanköy’de Hüseyin K. isimli kişinin 15 LD 348 plakalı traktöründen yem indirirken freni boşalan traktörün geri kayması ile oluştu.

Olay Anı ve Yaralanma

Hüseyin K.’nin eşi Şekibe K. (73) o sırada traktörün arkasında duruyordu ve traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Eşinin durumu fark etmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık Kontrolleri ve İnceleme

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Şekibe K.’nin hayata dönmesinin mümkün olmadığını belirledi. Ardından, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları gerçekleşti. Şekibe K.’nin cenazesi gerekli işlemler için morga kaldırıldı. Olayın sorumlusunun ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.