Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti

TRAJİK OLAY ÇANAKKALE’DE MEYDANA GELDİ

Çanakkale’de, elma bahçesinde ilaçlama yaparken traktörün altında kalarak hayatını kaybeden sürücüyle ilgili üzücü bir durum yaşandı. Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Bayramiç ilçesinin Ahmetçe köyünde gerçekleşti. 72 yaşındaki Kemal Yılmaz, “17 TK 690” plakalı traktörüyle elma bahçesini ilaçlamak için bölgeye gitti.

YAKINLARI DURUMU FARK ETTİ

Kemal Yılmaz’dan bir süre haber alamayan aile üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi. Elma bahçesine giden yakınları, Yılmaz’ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti, ancak ne yazık ki Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Traktörün altında hayatını kaybeden Kemal Yılmaz’ın cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.