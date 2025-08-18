Traktör Çarpıştı, Beş Kişi Yaralandı

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Çorum’da meydana gelen kazada bir otomobil ile traktör çarpıştı ve traktör ikiye bölündü, olay sonucunda 5 kişi yaralandı. Çorum-İskilip Karayolu Hacıbey Köyü civarında dünkü akşam saatlerinde, Y.O. (39) yönetimindeki 19 AFZ 138 plakalı otomobil, H.A. (43) tarafından kullanılan 60 NP 187 plakalı traktörle çarpıştı.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza sonucunda traktör sürücüsü Y.O. ile otomobil sürücüsü S.Ö. ve otomobilde bulunan Z.O., A.O. ve D.O. yaralandı. İhbarın yapılmasının ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, yaralı halde olay yerinden kaçan traktör sürücüsünü bulmak amacıyla geniş bir çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.