Traktör, Çocuğun Kuzenini Ezdi, Öldü

TRAKTÖRÜ HAREKET ETTİREN ÇOCUK KAZA YAPTI

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, oyun oynarken hareket ettirdiği traktörle 1 yaşındaki kuzeninin ezilmesine yol açtı. Hastaneye götürülen bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYIN YAŞANDIĞI MAHALLEDE İNCELEME YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, bu talihsiz olay, Şanlıurfa’nın kırsal Yuvacık Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, akranlarıyla birlikte oyun oynayan 2 yaşındaki M.C.G., evin önünde park halindeki 27 NS 223 plakalı traktörün üzerine tırmandı. Bir süre traktörü kurcalayan M.C.G., traktörün hareket etmesine sebep oldu. Hareket eden traktör, önünde oyun oynayan 1 yaşındaki M.E.G.’nin üzerinden geçti. Ezilen bebek, ağır yaralandı ve yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi. Küçük bebeğin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.