Traktör Devrildi, Genç Sürücü Öldü

GENÇ SÜRÜCÜ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir traktörün devrilmesi sonucu genç sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Oğuzeli ilçesi kırsal Tınazdere Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, 22 yaşındaki Salih Demir’in kullandığı ve plakası öğrenilemeyen traktör, tarladan dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini yitirerek yol kenarına devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Feci kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde Salih Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç sürücünün yakınları büyük bir üzüntüyle olay yerinde gözyaşı döktü. Demir’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca, genç sürücünün Tınazdere Mahallesi Muhtarı Abdullah Demir’in oğlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.