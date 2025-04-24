Traktör Devrildi, Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

TRAKTÖR DEVRİLMESİ SONUCU KAZA

Manisa’nın Salihli ilçesinde, traktör kazası nedeniyle bir lise öğrencisi hayatını kaybetti. Olay, Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi; Emirhan Yiğen (18) tarafından kullanılan 45 AFL 249 plakalı traktör devrildi. Kaza sonrasında acil durum ekiplerine haber verildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE YETİŞTİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Emirhan Yiğen’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Emirhan Yiğen’in Şehit Mustafa Serin İmam Hatip Lisesi’nin 12. sınıf öğrencisi olduğu bilgisi verildi.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Genç öğrencinin cenazesi, Karaağaç Mahallesi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bu trajik olay, mahallenin halkında derin bir üzüntü yarattı.