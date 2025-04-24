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Traktör Devrildi, Öğrenci Hayatını Kaybetti

TRAJEDİSAL OLAYIN DETAYLARI

Manisa’nın Salihli ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi Emirhan Yiğen, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleşti. Şehit Mustafa Serin İmam Hatip Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Emirhan Yiğen, kontrolünü kaybettiği 45 AFL 249 plakalı traktörle kaza yaptı. Yiğen, devrilen traktörün altında kaldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde Emirhan Yiğen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından, Salihli Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemleri yapıldı ve cenazesi ailesine teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ VE SORUŞTURMA

Emirhan Yiğen’in cenazesi, Karaağaç Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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