Haberler

Traktör Devrildi, Ömer Gökçe Hayatını Kaybetti

HEKİMHAN’DA TRAKTÖR KAZASI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 56 yaşındaki sürücü Ömer Gökçe yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Kocaözü Mahallesi’nde gerçekleşti. Ömer Gökçe, tarlasından evine dönerken bilinmeyen bir nedenle plakası tespit edilemeyen traktörüyle şarampole devrildi.

OLAYIN GÖRÜLMESİ VE MÜDAHALE

Traktörün altında kalan Ömer Gökçe’yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Gökçe’nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Eskişehir’de Atık Toplama Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir'de Çevre Haftası etkinliği kapsamında 3 traktör dolusu atık toplanarak çevre kirliliğine dikkat çekildi. Amaç, plastik kirliliğiyle mücadele ve sıfır atık anlayışını yaymak.
Haberler

Demet Çabuk, Zilif Öztürk’ü öldürdü

İstanbul Beşiktaş'ta mühendis Demet Çabuk, barmaid arkadaşı Zilif Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdü. Çabuk, cinayeti itiraf ettikten sonra Kocaeli'nde teslim oldu. Nedenini hatırlamadığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.