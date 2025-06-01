Traktör Devrildi, Ömer Gökçe Hayatını Kaybetti

HEKİMHAN’DA TRAKTÖR KAZASI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 56 yaşındaki sürücü Ömer Gökçe yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Kocaözü Mahallesi’nde gerçekleşti. Ömer Gökçe, tarlasından evine dönerken bilinmeyen bir nedenle plakası tespit edilemeyen traktörüyle şarampole devrildi.

OLAYIN GÖRÜLMESİ VE MÜDAHALE

Traktörün altında kalan Ömer Gökçe’yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Gökçe’nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.