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Traktör Devrildi, Süretti Duran Hayatını Kaybetti

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN SÜRENCİ

ÇORUM’un İskilip ilçesinde bir traktör kazası gerçekleşti. Olay, saat 18.00 sıralarında İskilip-Cevizli yol ayrımında meydana geldi. Mürsel Duran (76) idaresindeki 19 TP 032 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Duran, ters dönen traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Duran’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin ardından Duran’ın cenazesi İskilip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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