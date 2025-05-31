Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

TRAFTÖRDEKİ KAZA SONUCUNDA CAN KAYBI

Nevşehir’de bir traktör kazası sonrasında sürücü hayatını kaybetti. Olay, Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü Ambarlar mevkiinde gerçekleşti. 18 yaşındaki Seyit Doğan, kullandığı 54 EH 372 plakalı traktörün hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkardı ve traktör şarampole devrildi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri devrilen traktörün altından Seyit Doğan’ı çıkararak, olay yerinde yapılan kontroller sonucunda genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSI İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Seyit Doğan’ın cansız bedeni otopsi yapılabilmesi için hastane morguna kaldırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.