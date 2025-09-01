Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE DURUM

Denizli’nin Çal ilçesinde, Sazak Mahallesi’nde üzüm yüklü bir traktörün devrilmesi sonucunda ciddi bir kaza yaşandı. Kaza anı, mahalle yolunda bir yokuşun aşağısında gerçekleşti. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Adnan Seren (61) isimli sürücünün yönetimindeki traktör, vites yükseltmeye çalışırken vitese geçmedi. Kontrolden çıkan traktör hızla savrularak devrildi.

KAZANIN SONUCU VE MÜDAHALE

Traktörle birlikte bağlı römork da yan yattı ve tonlarca üzüm yola yayıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Adnan Seren’i Çal Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen sürücü hayatını kaybetti.

SORUN UNUTULMADI

Kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı. Olay, mahallede büyük bir üzüntü yarattı.