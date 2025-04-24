Traktör Devrilmesi Sonucu Genç Ölüm

KAZA DETAYLARI

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 18 yaşındaki lise öğrencisi Emirhan Yiğen hayatını kaybetti. Kaza, Salihli’nin kırsal Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Emirhan Yiğen’in sürücülüğünü yaptığı 45 AFL 249 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda mahalle içinde devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emirhan Yiğen’in traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yiğen’in cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardında başlatılan soruşturmada, Emirhan Yiğen’in Şehit Mustafa Serin İmam Hatip Lisesi’nin 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Üzen bir şekilde kazada hayatını kaybeden 12. sınıf öğrencisi Emirhan Yiğen, Karaağaç Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi.