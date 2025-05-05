Traktör Düğün Konvoyunda Renkli Anlar

GELİN ARABASI TRAKTÖR OLDU

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çiftçilik yapan Yusuf Koca ve Elifnur Eroğlu, düğünlerinde sıra dışı bir tercih yaparak gelin arabası olarak traktörü kullandı. Düğün merasimi, Afşar köyünde gerçekleşti ve çifti sevenleri, traktörlerle oluşturdukları konvoyuyla yalnız bırakmadı. Renkli görüntülerle dolu olan bu etkinlik, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

RENKLİ DÜĞÜN KONVOYUNA ADIM ATILDI

Düğün hazırlıkları öncesinde, Yusuf Koca ve Elifnur Eroğlu traktörü süsleyerek köyde dolaşmaya karar verdi. Çiftin dostları da kendi traktörleriyle oluşturdukları konvoyda yer aldı. Gelin Elifnur Eroğlu’nun direksiyona geçmesi ise, bu özel günün sıcak anlarından biri oldu. Düğün öncesi çiftçi arkadaşlarıyla birlikte, traktörleriyle konvoy düzenlediklerini ifade eden Yusuf Koca, “Farkındalık oluşturmak için böyle bir konvoy düzenledik. Çiftçiyiz ve mutluyuz,” dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Traktör konvoyuyla ilgili paylaşımlar, sosyal medya platformlarında ilgiyle karşılandı. Düğünlerinde çiftçilik vurgusu yapmak isteyen çift, bu farklı konseptle dikkat çekmeyi başardı. Etkinlik, geleneksel düğün anlayışına yeni bir soluk getirerek, katılanların yüzlerinde gülümsemeler yarattı.