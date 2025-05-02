Traktör FC Şampiyonluğu Garanti Etti

2024-2025 SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK YARIŞI ‘TRACTO’R İLE DEVAM EDİYOR

2024-2025 İran Pro Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi heyecanla sürüyor. Türkiye’de de ilgiyle takip edilen bu ligde, Tractor takımının durumu merak ediliyor. İran’ın önde gelen futbol kulüplerinden biri olan Tractor hakkında daha fazla bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Tractor hangi ülkenin futbol takımı ve hangi ligde yer alıyor?

TRACTOR’UN ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLENDİ

İran futbolunun üst düzey ligi olan Pers Gulf Pro League’de 2024-2025 sezonunu kazanan takım belli oldu. Hırvat teknik direktör Dragan Skocic yönetimindeki Tebriz merkezli Tractor FC, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak sağladı. Tractor, Azerbaycan ya da tam adıyla Başgâh-ı Futbol Traktör Azerbaycan, Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti olan Tebriz’de faaliyet gösteren bir spor kulübüdür. 1970 yılında kurulan kulüp, 2001-02 sezonunda küme düşse de 2009-10 sezonunda tekrar üst lige yükseldi ve o günden bu yana aynı ligde mücadelesine devam ediyor.

TRACTOR’UN TARİHİ VE PAKTI

Tractor Futbol Kulübü, 2021 yılında Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından yapılan bir ankette Asya’nın en popüler kulübü seçildi. Güney Azerbaycan Türkleri tarafından yoğun bir destek gören Tractor, İran Traktör İmalat Şirketi’nin (Şirketi Traktörsazi İran) desteğiyle 1970 yılında Başgâh-ı Futbol Traktörsazi ismiyle kuruldu. 2018 yılında kulüp, Muhammed Rıza Zunuzi tarafından satın alınarak adı değiştirildi ve “sazi” kelimesinin yerine “Azerbaycan” ifadesi eklendi. Tractor, taraftarları tarafından İran’daki Türk toplumunun sembolü olarak görülüyor ve maçlarını Yâdigâr-ı İmam Stadyumu’nda gerçekleştiriyor. 2018-19 sezonunda ortalama 47.320 taraftar önünde oynayan Tractor, ligdeki en yüksek seyirci ortalamasına sahip kulüp oldu.

ŞAMPİYONLUKTA GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAYLAR

2015 yılında Tractor’un şampiyonluk mücadelesinde olaylar yaşandı ve takımın şampiyon olmadığı anlaşıldı. Bazı taraftar grupları, şike yapıldığını ileri sürerek İran hükümetinin bir Türk takımının şampiyon olmasına izin vermeyeceği düşüncesini dile getirdiler.