Traktör Kazası, 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Karaağaç kırsal mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen bir traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, tarlada domates toplamak için hareket eden işçileri taşıyan Abdullah Kanat (26) yönetimindeki 10 ZD 236 plakalı römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

KAZA SONRASI DURUM

Kazada traktörde bulunan işçilerden Zeynep Kanat (18) olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan diğer kişiler C.K., F.G. ve A.K. hızlı bir şekilde sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarının ağır olduğu bilgisi üzerine, hastanedeki gerekli müdahaleler sonrası Bigadiç ve Balıkesir’deki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İlgili kazayla alakalı soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmeler takip ediliyor.