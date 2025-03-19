Traktör Kazasına Motosiklet Süslemesi İddiası

TRAKTÖR KAZASI ŞÜPHESİ

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, traktörden düştüğü iddia edilen bir adamın ölümü sonrasında motosiklet kazası süsü verildiği iddiaları gündeme geldi. Olayda adı geçen muhtar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Olay, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 11.37’de Karapınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, 20 D 4728 plakalı motosikletle kaza yaptığı belirtilen Bahri Sirel (29), ağır yaralı olarak Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sirel’in cenazesi bir gün sonra köyde defnedildi.

OLAYIN ARAŞTIRILMASI

Jandarma ekipleri, motosiklette kazaya dair bir iz bulamayınca, köydeki araştırmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Sirel’in aslen bir bağ evinin yıkım işinde çalıştığı ve traktörle enkaz taşırken düştüğü ortaya çıktı. Olay günü traktörü kullanan Hüseyin Ö. (48), muhtar olan kardeşi S.Ö. (43) ve R.K. ile birlikte Sirel’in motosikletini olay yerine getirerek kazayı gizlemeye çalıştığı iddia edildi. Jandarma, ‘Taksirle Ölüme Neden Olma ve Suç Delillerini Gizleme veya Değiştirme’ şüphesiyle Hüseyin Ö., eşi F.Ö., muhtar S.Ö. ve R.K.’yı gözaltına aldı.

MUHTARIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Mahkeme, traktörü kullanan Hüseyin Ö.’yü taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklarken, F.Ö. ve R.K. serbest bırakıldı. Muhtar S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme sürerken, İçişleri Bakanlığı tarafından muhtar Sinan Ö. hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alındı. Karapınar köyünün muhtarlık görevine ise vekaleten aza Emrah Kara atandı.