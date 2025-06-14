Traktör Kazasında 16 Yaşındaki Çocuk Öldü

KAZA SONUCU KAYBEDİLEN CAN

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşanan bir kazada, 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Olay, Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Selendi İmam Hatip Lisesi’nin 9. sınıf öğrencisi olan Yusuf A., traktörü ile evlerinin çevresinde ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu Yusuf A. ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen ambulansla Selendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf A.’ya ilk müdahale gerçekleştirildi. Ancak durumu kritik olan genç, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yusuf A. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.