Traktör Kazasında 74 Yaşındaki Adam Öldü

TRAKTÖR DEVRİLDİ

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Olay, Tosya’nın Ekincik köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, R.T. (74) yönetimindeki 37 ET 429 plakalı traktör, tarlada devrilerek yaşlı adamın altında kalmasına neden oldu.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna taşındı. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.