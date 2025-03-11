Traktör Kazasında Çiftçi Hayatını Kaybetti

Edirne’de tarlasına gitmekte olan bir çiftçinin devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetmesi üzücü bir olay olarak kayıtlara geçti. Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Kula, tarlaya doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederse traktörü devrildi. Traktör ters bir şekilde devrildiğinde altında kalan Kula, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirerek ambulans, itfaiye ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. İtfaiye ekibinin başarılı müdahalesiyle Kula, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak ne yazık ki, Kula’ya yapılan kalp masajına rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay yerinden sonra Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi gerçekleştirilmesiyle birlikte cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış durumda.