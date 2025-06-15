Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

TRATKÖR KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa’nın Selendi ilçesinde meydana gelen trajik kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yusuf Akdeniz, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Fatih Mahallesi’nde dün saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Evlerinin yakınlarındaki tarlalarına gitmek amacıyla babasına ait olan 45 PV 095 plakalı traktörle yola çıkan Yusuf, direksiyon kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tütün tarlasına düşen traktörün altında kalan genç, ağır yaralandı.

KAZA SONRASI YARDIM GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akdeniz, güçlükle traktörün altından çıkarılarak Selendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastane ortamında yapılan ilk müdahaleden sonra daha kapsamlı tedavi için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen genç, ne yazık ki kurtarılamadı. Otopsi işlemleri gerçekleştirilerek ailesine teslim edilen Yusuf Akdeniz’in cenazesi, Selendi Hatuniye Camii’nde düzenlenen törenle defnedildi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, Akdeniz’in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri kabul eden Zafer Akdeniz, büyük bir üzüntü içinde gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Yusuf Akdeniz’in cenazesi toprağa verildi.