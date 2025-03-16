Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

KASTAMONU’DA TRAKTÖR KAZASI

Kastamonu’da, tomruk çekerken devrilen traktörün altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti. Kaza, İbrahimli köyü Eğerlik Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Haşim Sarıalioğlu’nun tomruk çekmek amacıyla kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalan Haşim Sarıalioğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Sarıalioğlu’nun cenazesinin 17 Mart Pazartesi günü İbrahimli Köyü Eğerlik Mahallesi’nde toprağa verileceği bildirildi.

– KASTAMONU