Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Isparta’nın Aksu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir traktör su kanalına düştü ve sürücü hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Aksu ilçesi Akçaşar Mahallesi Asar Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 83 yaşındaki Muzaffer Köse yönetimindeki 32 EH 018 plakalı traktör, kanal mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.

KAZA SONRASI PARAKENARALAR

Kaza sonrası durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma hızlıca sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muzaffer Köse’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, Köse’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.