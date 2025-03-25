Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

TRALEKTÖR UÇURUMA DÜŞTÜ

Tokat’ın Zile ilçesinde, uçuruma yuvarlanan bir traktörün altında kalan 72 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Bayırköy civarında gerçekleşen kaza sonrasında, traktörün, düştüğü uçurumda sürücüsü Nihat Yahşi’nin kaldığı ortaya çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yolda park halindeki traktörü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, 60 AH 676 plakalı traktörün devrildiğini ve sürücünün altında sıkıştığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Nihat Yahşi’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.