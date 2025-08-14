Haberler

Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

TRAKTÖR KAZASI MEYDANA GELDİ

Sinop’un Ayancık ilçesinde bir traktör kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yarenler köyü yolunda ilerleyen traktör, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü İlhami Arslan, devrilen traktörün altında kalıyor.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın duyulmasının ardından sağlık ve jandarma ekipleri hemen belirtilen yere sevk ediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda İlhami Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit ediliyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma açılıyor ve köy halkı bu acı haberle derin bir üzüntü yaşıyor.

