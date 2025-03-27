Traktör Kazasında Yardım Eden Tıra Çarpıldı

KAZA ANI VE OLAY YERİNE YARDIM GÖNDERİLMESİ

Tarlaya düşen traktörü gören tır sürücüsü, yardım amacıyla yolunu kesti. Ancak, traktör için olay yerine giden çekici ne yazık ki duramayıp tıra arkadan çarptı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas – Erzincan karayolu Yarhisar Köyü yakınlarında saat 05.00 civarında gerçekleşti.

TAMAMINA YAKIN BİR OLAY VE YARALANMALAR

Kazanın başlangıcı, A.T.’nin kullandığı 58 ZA 569 plakalı traktörün, Zara’dan Hafik yönüne doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip tarlaya düşmesiyle oldu. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören 38 GS 017 plakalı tır sürücüsü durup yardım etmek istedi. Ancak, arkasından gelen U.S. tarafından kullanılan çekici duramayarak tıra hücum etti. Çekici sürücüsü ve yanında bulunan A.G. yaralandı ve yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere taşındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.