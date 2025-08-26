Traktör-Otomobil Çarpışması, 3 Yaralı

KAZA SONUCUNDA ÜÇ YARALI

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir otomobil ile traktör arasındaki çarpışmanın sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, saat 19.30 civarında Vezirköprü ilçesi Yağanözü Mahallesi Vezirköprü-Boyabat yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Hasan Atak’ın (40) kullandığı 55 HV 024 plakalı traktör ile 10 ANT 55 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan Osman Şahin ve İbrahim Tosun ile traktör sürücüsü Hasan Atak kaza sırasında yaralandı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ULAŞIMDA SORUNLAR YAŞANDI

Kaza sonrasında Vezirköprü-Boyabat karayolu bir süre trafiğe kapandı ve ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.