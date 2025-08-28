Traktör Sulama Kanalına Uçtu

TRAJEDİK KAZA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, sulama kanalına düşen traktörün sürücüsü Fatih Çağal (43) hayatını kaybetti. Kazanın oluştuğu an, saat 12.30 civarında kırsal Urganlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Fatih Çağal’ın yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda sulama kanalına düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Etrafta bulunanların yaptığı ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çağal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenleri ve detayları uzmanlar tarafından inceleniyor.