Traktör Sulama Kanalına Uçtu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, sulama kanalına düşen traktörün sürücüsü Fatih Çağal (43) hayatını kaybetti. Kazanın oluştuğu an, saat 12.30 civarında kırsal Urganlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Fatih Çağal’ın yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda sulama kanalına düştü.

Etrafta bulunanların yaptığı ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çağal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenleri ve detayları uzmanlar tarafından inceleniyor.

Bakan Yerlikaya, Asayişte Düşüşü Vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosikletli asayiş olaylarına karşı kararlı mücadeleye devam ettiklerini, 2024'te olay sayısını 415’e düşürdüklerini açıkladı.
Yıldırım, “Turu Geçen Biz Olacağız.”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos ile oynayacakları rövanş maçında takımın hazır olduğunu ve turu geçeceklerine güvendiklerini açıkladı.

