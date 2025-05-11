Haberler

Traktör Ters Yönde Gidiyordu

TEHLİKELİ SÜRÜŞ DURUMU

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Ankara-İzmir karayolunda ters yönde giden bir traktör sürücüsü büyük bir tehlikeye yol açtı. Olay, sabah saatlerinde Ankara-İzmir karayolunun Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi yönünde gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre, 45 ZB 0917 plakalı traktör, yoğun araç trafiği içerisinde ters yönde seyretti. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde, herhangi bir kaza meydana gelmedi ancak traktörün ters yönde ilerlemesi, sürücülerin panik yapmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Traktörün tehlikeli sürüşünü fark eden vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydederek yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüyü tespit etmek ve gerekli adımları atmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı toplam 15 bin 587 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Aynı zamanda sürücünün ehliyetine el konulduğu ve traktörün trafikten men edildiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Amasya’da Çalınan Kasa Bulundu: Üç Kişi Yakalandı

Amasya'da çelik kasadan 2 milyon TL değerinde altın çalındı. Olayla ilgili torun, damat ve damadın kardeşi hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Haberler

İyileşme Burada Başlar Programında, Doç. Dr. Özcan Kaya, Skolyoz Ve Kamburluğu Değerlendirdi

Ortopedi uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, İyileşme Burada Başlar programında omurga sağlığı, kemik erimesi ve fiziksel aktivitelerin etkilerinden bahsetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.