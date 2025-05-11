Traktör Ters Yönde Gidiyordu

TEHLİKELİ SÜRÜŞ DURUMU

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Ankara-İzmir karayolunda ters yönde giden bir traktör sürücüsü büyük bir tehlikeye yol açtı. Olay, sabah saatlerinde Ankara-İzmir karayolunun Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi yönünde gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre, 45 ZB 0917 plakalı traktör, yoğun araç trafiği içerisinde ters yönde seyretti. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde, herhangi bir kaza meydana gelmedi ancak traktörün ters yönde ilerlemesi, sürücülerin panik yapmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Traktörün tehlikeli sürüşünü fark eden vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydederek yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüyü tespit etmek ve gerekli adımları atmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı toplam 15 bin 587 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Aynı zamanda sürücünün ehliyetine el konulduğu ve traktörün trafikten men edildiği bildirildi.