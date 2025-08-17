Traktör Uçuruma Devrildi, 5 Yaralı

OSMANİYE’DE TRAKTÖR KAZASI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir traktör kontrolünü kaybederek uçuruma devrildi. Kazada, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, Düziçi ilçesi Çatak köyü Yeşilyurt köy yolunda gerçekleşti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali K. idaresindeki 80 AGT 735 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak römorkuyla birlikte uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından traktörün şoförü ve yolcu olan 2 çocuk dahil 5 kişi yaralandı.

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbardan sonra bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde bulunan ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.