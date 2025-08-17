Traktör Uçuruma Devrildi, Beş Yaralı

OSMANİYE’DE TRAKTÖR KAZASI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gerçekleşen bir traktör kazasında, 2’si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Mehmet Ali K. yönetimindeki 80 AGT 735 plakalı traktör, Çatak Köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

KAZADA YARALILAR

Kaza sonucunda, sürücü Mehmet Ali K. ile birlikte araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olayın ardından gelen ihbar ile birlikte bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla birlikte Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.