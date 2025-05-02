Traktör’ün Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

İLK ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

İran’ın Tebriz ekibi Traktör, Süper Futbol Ligi’nin sona ermesine sadece iki hafta kalmışken kazandığı galibiyetle ilk kez şampiyonluğunu ilan etti. Bu olay, Tebriz, Urumiye ve Erdebil gibi Azerbaycan Türkü İranlıların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde büyük bir sevinçle karşılandı. Tebriz ekibi, ligin 28. haftasında Şems Azer’i deplasmanda 4-0 mağlup ederek bu başarıyı elde etti. Traktör, son dönemlerde gösterdiği etkileyici performansla 64 puana ulaşarak şampiyonluğu garantiledi.

SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Yerel medyadaki görüntülere bakıldığında, Traktör’ün şampiyonluğunu kazanması özellikle Tebriz’de büyük bir coşku yaratmış durumda. Azerbaycan Türkü İranlıların yaşadığı Tebriz, Urumiye ve Erdebil şehirlerinde taraftarlar sokaklara çıkarak, takımlarının başarısını kutlamak için sevinç gösterileri düzenledi. Taraftarlar, bayraklar ve pankartlarla süsledikleri caddelerde tezahüratlarla coşkularını dile getirdi. Kutlamalar, devlet televizyonuna bağlı Azerbaycan Türkçesinde yayın yapan Sehend kanalında canlı olarak yayınlandı.

TAHRAN’DAKİ KUTLAMALAR

Traktör’ün şampiyonluğu, başkent Tahran’daki Azadi Meydanı’nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz merkezli Traktör Futbol Kulübü, İran’da Türklerin desteklediği en fazla taraftara sahip takım olarak biliniyor. Bu sezon kazandığı şampiyonluk, bu güçlü topluluğun futbol sevgisini ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.