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Traktör Ve Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ve hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Kayacık Mahallesi’nde Karasu-Kaynarca karayolu üzerinde gerçekleşti.

ÇARPŞMA ANLARI

Kaynarca yönünde ilerleyen A.T. yönetimindeki 54 AJN 313 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, tarla yolundan karayoluna çıkan R.B.S. kontrolündeki 19 ZA 817 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazanın ardından, hem sürücüler hem de araçlardaki 2 yolcu yaralanma yaşadı.

AİLELERİNE YARDIM GÖNDERİLİYOR

Olayın ardından hemen bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye taşıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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