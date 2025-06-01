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Traktör Ve Hafif Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

4 YARALI KAZA OLAYI

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Kaza, Kayacık Mahallesi bölgesindeki Karasu-Kaynarca karayolunda gerçekleşti. Kaynarca yönünde hareket eden A.T. yönetimindeki 54 AJN 313 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, tarla yolundan ana yola çıkan R.B.S. kontrolündeki 19 ZA 817 plakalı traktörle çarpıştı.

OLAY YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Yaşanan kaza sonucu her iki aracın sürücüleri ile birlikte yolcu olarak bulunan iki kişi de yaralandı. Durumun yetkililere iletilmesinin hemen ardından sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, burada gerçekleştirdikleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Söz konusu olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

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