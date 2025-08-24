Haberler

Traktöre Çarpan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Ordu’da park halindeki bir traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Demir yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi’nde, Ordu-Samsun kara yolunda meydana geldi. 55 FZ 362 plakalı otomobilin kontrolünü kaybeden Demir, park edilmiş olan 52 KC 314 plakalı traktöre çarptı.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrollerde, otomobilin sürücüsü Mehmet Demir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Demir’in cenazesi, otopsi işlemleri için Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

