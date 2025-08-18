Haberler

Traktörle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Vefat Etti

KAZA SONUCUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Malatya’nın Darende ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, traktörle yaptığı çarpışma sonrası hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Irmaklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Ahmet Gökduman (17) yönetimindeki 34 AP 2375 plakalı motosiklet, V.A. (69) idaresindeki 44 HL 221 plakalı traktörle çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

AMBSALANS VE HASTANE SEVKİ

Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans sevk edildi. Ahmet Gökduman, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Gökduman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Detayların araştırılması için ilgili makamlar tarafında çalışmalar yapılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İslahiye’de Üzüm Hasadına Başlandı

İslahiye'de 50 bin dekar alanda başlayan üzüm hasadı, kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin düşmesinden dolayı üreticileri huzursuz ediyor.
Haberler

Ekin Uzunlar Konseri Unutulmaz Gece Yaşattı

Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğindeki konseriyle sona erdi. Sanatçı, dinleyicilere Karadeniz ezgileriyle dolu bir gece sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.