Traktörle Tarlasına Aile Yılı Yazdı

ARDAHANLI ÇİFTÇİ AİLE YILI YAZDI

Ardahan’da yaşayan çiftçi Fatih Doğruyol, tarlasının üstüne traktörüyle “Aile Yılı” yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan ettikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kapsamda ülkede çeşitli etkinlikler düzenliyor.

AİLE YILINA DİKKAT ÇEKİYOR

Fatih Doğruyol, Ardahan’da Aile Yılı’nın önemini göstermek amacıyla tarlasına yazdığı bu mesajla konunun farkındalığını artırmayı hedefliyor. Çiftçinin gerçekleştirdiği bu yaratıcı çalışma, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Yapılan paylaşım, kısa süre içinde geniş bir kitleye ulaştı ve binlerce beğeni aldı. Fatih Doğruyol’un bu girişimi, Aile Yılı’nın toplumda daha fazla dikkat çekmesine ve farkındalık oluşturmasına katkı sağlıyor.