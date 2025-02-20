Traktörlü Çiftçiler Selanik’te Protesto Düzenledi

SELANİK’TE PROTESTO DÜZENLENDİ

Yunanistan’ın Selanik şehrinde, çok sayıda traktörle şehir merkezine giren çiftçiler, büyük bir protesto gerçekleştirdi. Toplanan çiftçiler, burada farklı açıklamalarda bulunarak, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in katılacağı bir etkinlik için otele doğru yürümeye başladı. Ancak polis, güvenlik tedbirlerini artırarak otele giden yolları kapattığı için eylem sona erdi.

ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ ORTAYA KONDU

Eyleme arıcılar ve besiciler de katılarak destek verdi. Çiftçiler, üretim maliyetlerinin düşürülmesi için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmaması, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, tarım alımlarında KDV’nin kaldırılması, doğal afetlerden zarar gören tarım alanları için tazminat ödenmesi ve emekli maaşlarının artırılması gibi taleplerini dile getirdi.