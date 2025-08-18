Haberler

Trakya’da 4 Bin 732 Konut Satıldı

KIRKLARELİ’DE KONUT SATIŞI RAKAMLARI

Geçtiğimiz ay Trakya bölgesinde toplam 4 bin 732 konut satışı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’daki temmuz ayına ait konut satış verilerini gün yüzüne çıkardı. Bu verilere göre, Tekirdağ’da 3 bin 620 konut satılırken, Edirne’den 566 ve Kırklareli’nden ise 546 konut satışı gerçekleştirildi.

AĞUSTOS AYINA GÖRE YÜKSELİŞ

Temmuz ayında Trakya’da toplamda 4 bin 732 konut satılırken, bir önceki ay Haziran’da bu rakam 3 bin 685 olarak kaydedilmişti. Bu durum, bölgedeki konut satışlarının artış göstermesi anlamına geliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Haberler

Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.