Trakya’da 4 Bin 732 Konut Satıldı

KIRKLARELİ’DE KONUT SATIŞI RAKAMLARI

Geçtiğimiz ay Trakya bölgesinde toplam 4 bin 732 konut satışı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’daki temmuz ayına ait konut satış verilerini gün yüzüne çıkardı. Bu verilere göre, Tekirdağ’da 3 bin 620 konut satılırken, Edirne’den 566 ve Kırklareli’nden ise 546 konut satışı gerçekleştirildi.

AĞUSTOS AYINA GÖRE YÜKSELİŞ

Temmuz ayında Trakya’da toplamda 4 bin 732 konut satılırken, bir önceki ay Haziran’da bu rakam 3 bin 685 olarak kaydedilmişti. Bu durum, bölgedeki konut satışlarının artış göstermesi anlamına geliyor.