Trakya’da Ayçiçeği Hasadı Erken Başladı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ

Trakya, Türkiye’nin önde gelen ayçiçeği üretim bölgelerinden birisi olarak, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklıklar nedeniyle hasat döneminde önemli değişiklikler yaşıyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki 3 milyon 500 bin dekarlık ayçiçeği ekim alanlarında, artan hava sıcaklıkları bitkinin sağlıklı gelişimini olumsuz etkiliyor. Geçmişte ağustos ayının son haftasında kurumaya başlayan ayçiçekleri, artık daha erken sürede kuruma belirtisi gösteriyor. Aşırı sıcaklıklar, bitkilerin başı güçlenmeden tane kaybına neden olarak verim düşüklüğüne yol açıyor. Bu yıl, bölgede erken kuruyan tarlalarda hasat süreci başlamış durumda.

ÜRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, aşırı sıcaklıklar sebebiyle hasadın yaklaşık 25 gün önceden başladığını aktarıyor. Şaylan, iklim değişikliğinin etkilerinin ciddi bir şekilde hissedildiğine dikkat çekerek, “Aşırı sıcaklık ve bölgemizdeki yağış azlığı ayçiçeğinde verim kaybına yol açıyor” diyor. Üretim sürecinin bu yıl zor geçtiğini belirten Şaylan, Trakya genelinde ayçiçeği veriminde geçen yıla oranla en az yüzde 50 ila yüzde 60 arasında bir kayıp olduğunu ve buna bağlı olarak yağ oranı ile kalitede de gerilemeler yaşandığını ifade ediyor. Üreticilerin bu yılki masraflarını karşılayamadığına da dikkat çekiyor.

SU KAYNAKLARININ KULLANIMI

Şaylan, suyun daha tasarruflu kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, Kırklareli’nde yaklaşık 4 aydır yağış olmadığını belirtiyor. “Kuraklığa dayanıklı tohumlar bekliyoruz” diyen Şaylan, çiftçilerin ekim zamanlarını öne aldıklarını ifade ediyor. Geçmişte ayçiçeği biçim işlemlerinin yapılamadığını, bu yıl ise 1 ay, hatta 1.5 ay önceden başladıklarını dile getiriyor. Şaylan, dekar başına bu yıl elde edilen verimin 25 kilogram ile 100 kilogram arasında olduğunu duyuruyor.

VERİMDEKİ DÜŞÜŞ

Biçerdöver operatörü Şükrü Yavuz, hasada erken başladıklarını ve verim düşüklüğünü gözlemlediklerini aktarıyor. Yavuz, “Diğer yıllara göre verim düşük” diyerek, “Bu tarladan dekar başına 30 ile 40 kilogram hasat ediyoruz. Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanıyor. Geçmişte 200 ile 250 kilogram verim alınan yerlerde, şu an sadece 80 ile 100 kilogram elde ediliyor” şeklinde konuşuyor. Yavuz, bu yılki hasadın da yaklaşık bir ay öne çekildiğini belirtiyor.